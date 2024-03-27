Altınkaya "Başarmamamız için hiçbir neden yok!”

Aksa 1. Lig ekibi Yalova Başkanı Can Altınkaya, bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Gönyeli maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Altınkaya, camiaya çağrıda bulunarak "Şimdi kenetlenme ve birlik zamanı" ifadelerini kullandı.

Başkan Can Altınkaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bir hayalimiz var çünkü başka Yalova yok. Sizlerle gurur duyuyorum. Yeter ki inanın. Çıktığımız bu kutlu yolda emin adımlarla ilerliyoruz ve başaracağız. Camiamızın da maddi, manevi olarak yanımızda olması halinde başarmamamız için hiçbir neden olamaz. Haydi Yalovalılar! Şimdi kenetlenme ve birlik zamanı."

