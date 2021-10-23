Altı patlar Gençler

Gençler Birliği, altıncı haftada altıncı galibiyetini, altıncı dakikada Cenker Yazar’ın attığı golle alırken, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Maraş’ın düşüşü ise sürdü

Stadyum: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Cemre Malek, Halil Canaloğlu

Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Cenker, Yıldıray (Dk.80 Erhan), Berk, Salih, Ahmet Kara, Ndiaye, Osman (Dk.85 Mehmet Buram), Kadir, İsmet (Dk.59 Bülent)

Maraş: Doğuhan, Yavmi (Dk.46 Selkan), Eray, Serkan (Dk.46 Mert), Mustafa Köleli, Eren (Dk.86 Mehmet Can), Hüseyin Yeşilbaş, Mehmet, Mustafa İnanç, Mustafa Zorba, Ali (Dk.65 Ramazan)

Gol: 6.Dk Cenker (Gençler Birliği)



AKSA Birinci Ligin altıncı haftasında puan kayıpsız lider Gençler Birliği, güçlü rakibi Maraş’ı konuk etti.

Gençler Birliği, altıncı haftada altıncı galibiyetini, altıncı dakikada Cenker Yazar’ın attığı golle alırken, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Maraş’ın düşüşü ise sürerken, üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Gençler Birliği, 6. dakikada Cenker Yazar’ın golüyle 1 – 0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip maç sonuna kadar bu skoru korumayı başarıp, 18. Puanını hanesine yazdırdı.

