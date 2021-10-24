Trabzonspor, Gervinho ile esti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi Gervinho'nun golüyle 1-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili ekip, ligdeki yenilmezlik serisini de 22 maça çıkardı

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Konuk Trabzonspor, 56. dakikada Gervinho ile 1-0 öne geçti.

Kalan sürede skor değişmedi ve bordo-mavili ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Trabzonspor, 10. haftayı da lider tamamladı. Küme düşme hattında yer alan Göztepe ise 8 puanda kaldı.

Fırtına'nın namağlup serisi 22 maça çıktı

Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, namağlup serisini 22 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve11 beraberlik elde etti.

Avcı'nın deplasmanda yenilgisi yok

Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 22. deplasman maçında da yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 22 maçta sahadan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı 10 müsabakada da gol sevinci yaşayan bordo-mavili ekip, bu sezon en geç golünü Göztepe karşısında buldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.

GOL: Karşılaşmanın 56. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gervinho, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

60. dakikada Jahovic'in Vitor Hugo'nun müdahalesiyle ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşu kullanan Lourency'nin şutunda, top üstten auta gitti.

79. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye göndermek istediği top, Cherif Ndiaye'ye çarpıp tekrar Soner'e geldi. Bu oyuncunun tekrar vuruşunda top filelere gitse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

86. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasında buluşan Baku'nun şutunda, top direğin yanından dışarı gitti.

90+8. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da Trabzonspor ceza sahasında olduğu karambolde sarı-kırmızılı futbolcular, pozisyondan faydalanamadı.