Alsancak Yeşilova ile Merit birlikteliği sonlandı

Alsancak Yeşilova takımı 2016 yılından beridir sponsorluk anlaşması yaptığı Merit Turizm Ltd.’le sözleşmesini sonlandırdığını açıklayarak logosundan Merit yazısını kaldırdı

Süper Ligin Girne bölgesi ekiplerinden Alsancak Yeşilova takımı, Merit Turizm Ltd.’le yaklaşık 7 yıldır devam eden sponsorluk sözleşmesini sonlandırdığını açıkladı.

Başkan Redif Nurel tarafından kamuoyuna yapılan basın açıklamasında başta Besim Tibuk olmak üzere Merit Turizm Ltd.’e teşekkür edildi.

Başkan Redif Nurel imzalı basın açıklaması şöyle:

Alsancak Yeşilova Türk Spor Kulübü olarak 2016 yılında Merit Kıbrıs Turizm Ltd. (Voyager Kıbrıs Ltd.) ile imza edilen ve yaklaşık yedi (7) yıldır devam eden sponsorluk sözleşmemiz sonlandırılmıştır.

Bu süre zarfında kulübümüze yapılan katkılardan ve ilgilerinden dolayı başta Besim Tibuk olmak üzere tüm Merit Turizm Ltd. çalışanlarına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla

REDİF NUREL

ALSANCAK YEŞİLOVA TÜRK SPOR KULÜBÜ

BAŞKANI