Araçlar kül oldu, Lefkoşa zehir soludu

Hamitköy - Haspolat arasındaki hurdalıkta çalışan bir kişi, kaynak makinesiyle parça kesimi yaparken otların tutuşması sonrasında meydana gelen yangında 70 adet araç ve motor parçaları kül oldu. Yanan lastiklerden çıkan kara dumanlar nedeniyle bölge adeta zehir soludu

Ülkemizde son zamanlarda giderek artan çöp ve hurdalık yangınlarına dün bir yenisi daha eklendi.Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy - Haspolat arasında kalan yol üzerinde bulunan Genç Yem Fabrikası'nın karşısında bulunan hurdalıkta dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.Saat 14:10 sıralarında Hamitköy’de sakin Halil Tavukçu’ya ait hurdalıkta 61 yaşındaki isminin baş harfleri A.K’nin oksijen kaynak makinesiyle parça kesimi yaptığı sırada, oksijenin kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu hurdalık içerisinde bulunan 70 adet araç ve muhtelif motor parçaları tamamen yandı.Hurdalıkta yanan çeşitli araçlara aile lastik ve bataryalardan havaya yükselen kara dumanlar nedeniyle gökyüzü adeta kararırken, bölge halkı adeta zehir soludu.