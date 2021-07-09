banner583
banner676
Verimsizlik böyle bir şey
Verimsizlik böyle bir şey
73 0
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
11 0
 
Bugün Bizden’e yarın hepimize
Bugün Bizden’e yarın hepimize
29 0
Finalin adı: İtalya – İngiltere
Finalin adı: İtalya – İngiltere
30 0
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
29 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
59 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1.4B 0
banner661
banner682

Araçlar kül oldu, Lefkoşa zehir soludu

banner476

Hamitköy - Haspolat arasındaki hurdalıkta çalışan bir kişi, kaynak makinesiyle parça kesimi yaparken otların tutuşması sonrasında meydana gelen yangında 70 adet araç ve motor parçaları kül oldu. Yanan lastiklerden çıkan kara dumanlar nedeniyle bölge adeta zehir soludu

banner666
Araçlar kül oldu, Lefkoşa zehir soludu
 
Murat ASLAN
Ülkemizde son zamanlarda giderek artan çöp ve hurdalık yangınlarına dün bir yenisi daha eklendi.
Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy - Haspolat arasında kalan yol üzerinde bulunan Genç Yem Fabrikası'nın karşısında bulunan hurdalıkta dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Saat 14:10 sıralarında Hamitköy’de sakin Halil Tavukçu’ya ait hurdalıkta 61 yaşındaki isminin baş harfleri A.K’nin oksijen kaynak makinesiyle parça kesimi yaptığı sırada, oksijenin kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucu hurdalık içerisinde bulunan 70 adet araç ve muhtelif motor parçaları tamamen yandı.


Hurdalıkta yanan çeşitli araçlara aile lastik ve bataryalardan havaya yükselen kara dumanlar nedeniyle gökyüzü adeta kararırken, bölge halkı adeta zehir soludu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.