Ali Özay, Dörtyol’dan ayrılıyor

Dörtyol’un savunmadaki önemli ismi Ali Özay Çelik takımdan ayrılma kararı alırken, Dörtyol yönetimi gelen teklifleri değerlendirmeye başladı

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez 1.Ligde mücadele eden Dörtyol’un savunmadaki önemli ismi Ali Özay Çelik takımdan ayrılıyor.

Ali Özay Çelik, daha önce Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Türkmenköy takımlarında forma giyerek başarılı olmuştu.Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Dörtyol’da bu sezon kadroda düşünülmeyen Ali Özay’a başta 1.Lig kulüpleri olmak üzere teklifler gelirken, şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, savunma oyuncuları Ali Özay Çelik’i isteyen kulüplerle görüşme halinde olduklarını, sonuç almak için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Yeni dönem için gelen tekliflere açık olduğunu belirten Ali Özay Çelik, Dörtyol’da görev yaptığı dönemde güzel günleri olduğunu ifade ederek, sezon boyunca destek olan katkı sağlayan başkan Erhan Öztürk ve yönetimiile teknik kadroya teşekkür etti.



