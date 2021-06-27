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Önge Turnuvasını, Çetinkaya kazandı

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Önge Turnuvasını, Çetinkaya kazandı
Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski futbolcularından merhum Kemal Önge adına düzenlenen anı turnuvası Metehan tesislerinde gerçekleştirildi.
U12 kategorisinde düzenlenen turnuvada oynanan maçlar neticesinde Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi şampiyon oldu.
Kemal Önge Anı Turnavısında sıralama şöyle oluştu: 1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 2. Türk Ocağı Limasol 3. Alayköy Gençlik Spor Kulübü 4. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü
 
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