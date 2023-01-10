Ali Akbulut, GG’de

Süper Lig’de tehlikeli bölgede bulunan China Bazaar Gençlik Gücü, ikinci devrede bu bölgeden uzaklaşmak için Doğan Türk Birliği’nden Ali Akbulut’u kiralık olarak kadrosuna kattı

Aksa Süper Ligde alt sıralarda mücadele eden China Bazaar Gençlik Gücü, takıma takviyelere devam ediyor.

Ligin ilk devresinde 10 puan toplayan ve ikinci devrede iyi bir çıkış yakalayarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen China Bazaar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği'nin orta saha oyuncusu Ali Akbulut'u kadrosuna kattı. Kiralık opsiyonlu olarak oyuncu ile anlaşan GG, dün Ali'yi antrenmana çıkardı.

Ali Akbulut, geçmiş yıllarda yine GG forması giymiş ve takım kaptanlığı yapmıştı.

ALİ AKBULUT’TTAN DOĞAN’A VEDA MESAJI

CB Gençlik Gücü’ne transfer olan Ali Akbulut, Doğan Türk Birliği’ne veda etti. Tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Çok özel bir serüven, Herşey için DTB camiasına teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz sevgi ve destekten dolayı minnettarım. Umarım en kısa zamanda arzulanan kupalar camiaya gelir”

