Yusuf Kondoz, Doğan’la anlaştı

Aksa Süper Ligin Girne ekibi Doğan Türk Birliği, ligin ilk devresini Güney Kıbrıs ekibi İdalio'da geçiren ve bonservisi Çetinkaya'da bulunan savunma oyuncusu Yusuf Kondoz'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Genç stoper ile her konuda anlaşma sağlayan DTB, oyuncunun kulübü Çetinkaya ile de anlaşarak transferi bitirme hedefinde.
Bu arada Yenicami'nin de Kondoz için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
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