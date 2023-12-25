İkişer attılar, birer aldılar

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Maçta goller; 30. dakikada Hajradinovic, 45+2 ve 73. dakikalarda Gaich ve 61. dakikada Da Costa'dan geldi.
Mücadelenin 16. dakikasında Kasımpaşa oyuncusu Aytaç Kara, takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 23 puana ulaştı. Çaykur Rizespor ise 26 puana yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.