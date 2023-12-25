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İkişer attılar, birer aldılar

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi

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İkişer attılar, birer aldılar
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Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Maçta goller; 30. dakikada Hajradinovic, 45+2 ve 73. dakikalarda Gaich ve 61. dakikada Da Costa'dan geldi.
Mücadelenin 16. dakikasında Kasımpaşa oyuncusu Aytaç Kara, takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 23 puana ulaştı. Çaykur Rizespor ise 26 puana yükseldi. 
 
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