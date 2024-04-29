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Haspolat'ta yangın

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Haspolat'ta yangın
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Haspolat Çamur Kent bölgesinde dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.
Yangına Lefkoşa İtfaiye Şube ekipleriyle belediyelere ait su tankerleri müdahale etti.
Sınır hattına yakın bir noktada başlayan yangın uzun süren uğraşların ardından kontrol altına alındı.
 
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