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Alanyaspor Avrupa'ya veda etti

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Temsilcimiz Alanyaspor, TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Rosenborg'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Eleme Turu'nda veda etti

Alanyaspor Avrupa'ya veda etti
Alanyaspor, Lerkendal Stadı'nda Rosenborg'a konuk oldu. Akdeniz ekibi, 59. dakikada Konradsen'in attığı golle Rosenborg'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Aytemiz Alanyaspor'da 90+3'te Babacar ve Rosenborg'da ise 66. dakikada Konradsen kırmızı kart gördü.
Norveç ekibi Rosenborg, play- off turunda PSV ile karşı karşıya gelecek.
 
 
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