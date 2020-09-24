Alanyaspor Avrupa'ya veda etti

Alanyaspor, Lerkendal Stadı'nda Rosenborg'a konuk oldu. Akdeniz ekibi, 59. dakikada Konradsen'in attığı golle Rosenborg'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Aytemiz Alanyaspor'da 90+3'te Babacar ve Rosenborg'da ise 66. dakikada Konradsen kırmızı kart gördü.
Norveç ekibi Rosenborg, play- off turunda PSV ile karşı karşıya gelecek.
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