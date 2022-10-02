Alanya'da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı

Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Giresunsporlu Serginho direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

Giresun temsilcisi, 65'te Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in attığı golle eşitliği yakaladı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 9'a, Bitexen Giresunspor ise 8'e yükseltti.

