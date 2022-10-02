banner875
banner815
Haskasap, Polonya’da da bayrağımızı dalgalandırdı
Haskasap, Polonya’da da bayrağımızı dalgalandırdı
65 0
Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti
Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti
70 0
 
Alsancak finalde
Alsancak finalde
14 0
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
23 0
Ford Pro, E-Transit Custom’ı tanıttı
Ford Pro, E-Transit Custom’ı tanıttı
21 0
Doğan’a iki Dum Dum kurşunu
Doğan’a iki Dum Dum kurşunu
51 0
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
14 0
banner878

Alanya'da kazanan yok

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı

banner825
Alanya'da kazanan yok
Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Giresunsporlu Serginho direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk yarı golsüz tamamlandı.
Giresun temsilcisi, 65'te Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in attığı golle eşitliği yakaladı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 9'a, Bitexen Giresunspor ise 8'e yükseltti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.