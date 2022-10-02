Barcelona, Mallorca'dan 3 puanı Lewandowski ile aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Barcelona deplasmanda oynadığı maçta Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Barcelona'nın galibiyet golü 20. dakikada Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski'den geldi.

La Liga'da geride kalan 7 maçta toplam 9 gol atan 34 yaşındaki Lewandowski, gol krallığı yarışında da ilk sıradaki yerini korudu.

Katalan takımı, ligde 19 puanla liderliğe yükselirken, bir maç eksiği olan Real Madrid 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Mallorca ise 8 puanla 10. sırada kaldı.

