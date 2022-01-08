Alanya'da kazanan çıkmadı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Her iki ekip de mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yakaladığı yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Babacar'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ömer Ali'ye çifte şok 38. dakikada Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, topu filelere gönderdi. Gol sonrası sevinç gösterisi nedeniyle Ömer Ali, sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından Ömer Ali Şahiner'in Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Ömer Ali Şehiner ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Konuk Başakşehir, 45. dakikada Caiçara'nın uzaktan attığı golle skora denge getirdİ 1-1 İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 55. dakikada bu kez Alanyaspor, 10 kişi kaldı. Bu dakikada Umut Güneş, orta sahada yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12. maçta da (8 galibiyet, 4 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, puanını 34'e çıkardı. Galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıkan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 29'a yüksetti. Öte yandan ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Francesco Farioli, koronavirüse yakalanması dolayısıyla takımıyla mücadeleye çıkamadı.