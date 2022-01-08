“Üretim ve ihracata dayalı bir ekonomi model oluşturulmalı”

Sanayi Odası, ülkede üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model oluşturulması gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülkede sürdürülebilir bir ekonomi yaratılması için üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model oluşturulması gerektiğini belirtti.

Sanayi Odası’nın açıklaması şöyle: “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) olarak, ülkemizde sürdürülebilir bir ekonomi yaratılması için üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model oluşturulması gerektiğine inanmaktayız. Pandemi döneminde farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülkelerin, üretimi geliştirilme ve korunma konusunda almış oldukları kararlar gözlemlenmiştir. Ülkeler, stratejik ürünler başta olmak üzere, üretim kapasitelerini geliştirmek amacıyla stratejik planlarını oluşturmuş, teşvik ve koruma mekanizmaları kullanarak üretimlerini geliştirmişlerdir. Bu bağlamda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçtiğimiz yıl Financial Times’ın düzenlediği bir konferans’ta “insanların korumacılık olarak tanımladığı politikalar, yurt içinde uygun teşviklerle üretim yapmak için gerekli olacak” şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur. Dünya’nın en büyük ekonomilerinden bir tanesine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nin arz zincirinde yurt dışına olan bağımlılığının kırılganlığa neden olduğunu, milli güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik önemdeki ürünlerin içeride de üretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 2022 yılını ihracat ve üretim yılı ilan etme yaklaşımını benimsemiştir. Ayrıca, KKTC ekonomisinin mal, hizmet üretimi ve ihracatına yönelerek ve bu konuda yol haritası oluşturulması stratejisinin gerekliliğini bir kez daha vurgulamaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm siyasi partilerin gerek manifestolarında gerekse açıklamalarında ihracat ve üretime dayalı somut çalışmalarının neler olduğunu, hükümet olmaları durumunda ne tip politika geliştirmeyi planladıklarını görme arzumuzu kamuoyu ile paylaşırız”