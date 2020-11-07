Alanya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig’in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 65 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 80 Fatih Aksoy), Bakasetas, Bareiro (Dk. 80 Mustafa Pektemek)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Kamil Ahmet Çörekçi, Pereira, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Yusuf Sarı), Flavio (Dk. 86 Hosseini), Ekuban (Dk. 86 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 56 Afobe)

Goller: Dk. 49 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 59 Caulker (Kendi kalesine)(Trabzonspor)



Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 17'ye, Trazbonspor ise 6'ya yükseltti.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi ekip 49. dakikada Steven Caulker'ın golüyle ile 1-0 öne geçti.

İngiliz futbolcu 59. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ancak bu kez topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Trabzonspor 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik skorla ve puanları paylaşarak ayrıldı.

