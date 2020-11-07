Antalyaspor bir puanı kopardı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Haddadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 89 Ahmet Oğuz), Aytaç Kara, Tirpan, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 66 Varga), Koita (DK. 83 Alan)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Sidney Sam, Nuri Şahin (Dk. 90+6 Ersan Adem Gülüm), Fredy, Podolski, Orgill (DK. 72 Eren Albayrak)

Goller: Dk. 8 Koita, Dk. 65 Hodzic (Kasımpaşa), Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 90+2 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor)



Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 geriden 2-2'ye getiren Antalyaspor bir puanı uzatmada attığı gol ile kurtardı.

Maçın 8. dakikasında Koita ile 1-0 öne geçen Kasımpaşa ikinci yarının 65. dakikasında Hodzic ile durumu 2-0'a getirdi. 72. dakikada Antalyaspor Veysel ile farkı bire indirdi. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Antalyaspor Sam ile durumu 2-2'ye getirerek bir puanı son anlarda kurtardı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 12'ye çıkarırken Antalyaspor ise 9 puana ulaştı.

