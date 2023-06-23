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Aslanköy durmuyor

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İlk iki haftayı galibiyetle kapatan Aslanköy ile bir galibiyeti olan Alayköy’ün zorlu mücadelesinde Aslanköy sahadan 2-1 galip ayrılarak 3’te üç yapmış oldu

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Aslanköy durmuyor
İktisatbank BTM 2. Lig 6. Grubun önemli maçında Aslanköy konuk ettiği Alayköy’ü mağlup ederek üçte üç yaptı.
İlk iki haftayı galibiyetle kapatan Aslanköy ile bir galibiyeti olan Alayköy’ün Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda oynadığı karşılaşma ev sahibi Aslanköy’ün 2 – 1 üstünlüğünde tamamlandı.
Aslanköy maç boyunca üstün oynarken, Alayköy iyi defans yaparak rakibini durdurmaya çalıştı. Aslanköy’e galibiyeti getiren golleri ilk devrede Emrah Zahlül’den ikinci devrede ise Ahmet Tatlıses attı. Alayköy’ün golü ise Tayfun’dan geldi.
Bu galibiyetle Aslanköy puanını 9 yaparak takipçileri ile arasındaki puan farkını açtı.
 
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