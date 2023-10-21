Aksa Süper Lig’de zorlu viraj

Süper Ligin 5. Haftasında hem üst sıraları hem de alt sıraları ilgilendiren zorlu maçlar oynanacak. Bugün zirve mücadelesi veren MTG ile Cihangir, Göçmenköy ile Y.Dumlupınar maçları oynanırken, yarın alt sıralardan kurtulmak isteyen K.Kaymaklı ile Türk Ocağı karşı karşıya gelecek

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 5. Hafta karşılaşmaları cumartesi günü oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Süper Ligde birbirinden zor maçların oynanacağı 5. Haftanın açılışında bugün zirve mücadelesi veren iki takım MTG ile Cihangir takımları kozlarını Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda paylaşacaklar. Zirve ortaklarından Y.Dumlupınar ise bugün üst sıraları hedefleyen Göçmenköy ile Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Ligin alt sıralarını ilgilendiren maçlardan biri olan puansız K.Kaymaklı ile 2 puanlı Türk Ocağı takımları Pazar günü K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda puan kavgası yapacaklar. Ligin iki puansız ekibi olan Pera L.Gençler Birliği ile Yeniboğaziçi takımları ise haftanın kapanış maçında Pazartesi günü İskele’de kozlarını paylaşacaklar.

BİRİNCİ LİGDE 4 MAÇ BUGÜN 4 MAÇ YARIN

Aksa 1. Lig’de bugün üst sıraları yakından ilgilendiren birbirinden zor 4 maç oynanacak.

Lider M.Değirmenlik, kaybetmeyen takımlardan Yalova takımıyla Bostancı’da oynayacak. Zirve mücadelesi veren Gönyeli ise Unimar Maraş’ı konuk edecek.

SÜPER LİG

BUGÜN

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü – Cihangir(Utku Hamacıoğlu)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Y.Dumlupınar (Turgay Misk)

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Lefke (Evren Karademir)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği – Çetinkaya (Şakir Azizoğlu)

22 EKİM 2023, PAZAR

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – China B.G.Gücü (Osman Özpaşa)

15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – M.Karşıyaka (Mehmet Sezener)

15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – Türk Ocağı (Fehim Dayı)

23 EKİM 2023, PAZARTESİ

19.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği – Yeniboğaziçi (Ali Özer)



1.LİG

BUGÜN

15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Hamitköy (Zekai Töre)

15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – M.Değirmenlik (Hüseyin Özkan)

15.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – Ünimar Maraş (İsmail Ercan)

15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Baf Ü.Yurdu (Ferhat Tuna)

22 EKİM 2023, PAZAR

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Düzkaya (Kerem Eran)

15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale – M.H.Yılmazköy (Sabriye Atikoğlu)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı – Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)



