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İsrail'in Güney Kıbrıs'taki büyükelçilik binası yakınında bomba patladı

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İsrail'in Güney Kıbrıs'taki büyükelçilik binası yakınında bomba patladı
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İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçilik binası  yakınında patlama meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili4 kişi gözaltına alındı.
Internet gazetesi “Cyprus Times”ın haberine göre, saat 01.30’da meydana gelen patlama Rum polisini alarma geçirdi. Polis Strovolo’daki büyükelçilik binasının bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı.  Patlamanın, bina önüne tahrip gücü düşük el yapımı mekanizma atılmasıyla meydana geldiği belirlendi.
 
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