Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de maçlar saat 16.00’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Lig ve 1. Lig’de 26. Hafta maçlarının programı açıklandı. Federasyon maç saatlerini bir saat ileri aldı. Buna göre maçlar saat 16.00’da başlayacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 26. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

6 Nisan Cumartesi, Saat 16:00

Mesarya – Yenicami, Hasan Onalt Stadı (Kerem Eran)

Türk Ocağı – Larnaka Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı (Burak Mandıralı)

Lefke – Doğan Türk Birliği, 16 Ağustos Stadı (Evren Karademir)

Çetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü, Atatürk Stadı Utku Hamamcıoğlu

7 Nisan Pazar, Saat 16:00

Göçmenköy – Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı (Ali Özer)

Karşıyaka – Cihangir, Şengül Törehan Stadı (Mustafa Öztuğay)

8 Nisan Pazartesi, Saat 16:00

Dumlupınar – Yeniboğaziçi, Dr Fazıl Küçük Stadı(Hakan Ünal)

Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü, Şehit Hüseyin Ruso Stadı (Turgay Misk)

AKSA 1. LİG

6 Nisan Cumartesi, Saat 16:00

Lapta – Mormenekşe, Şehit Şevket Kadir Stadı (Hüseyin Eyyüpler)

Baf Ülkü Yurdu – Çanakkale, Üner Berkalp Stadı (Mustafa Torun)

U. Maraş – Binatlı, Necip Halil Kartal Stadı (Osman Özpaşa)

Değirmenlik – Hamitköy, Sadık Cemil Stadı (İbrahim Katmer)

7 Nisan Pazar, Saat 15:00

Gönyeli – Girne Halk Evi, Gönyeli Stadı (İsmail Ercan)

Esentepe – Yalova, Erdal Barut Stadı (Tufan Çerçioğlu)

Geçitkale – Yılmazköy, Geçitkale Stadı (Fehim Dayı)

Ozanköy – Düzkaya, Mustafa Özkayım Stadı (Ferhat Tuna)

