Tarım Bakanlığı çevre duyarlılığını artırmak için etkinlik düzenledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, doğaya ve çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla Tarımsal Araştırma Müdürlüğü, öğrencilere yönelik tarım, toprak sevgisi ve üretimin önemini anlattı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Müdürlüğü tarafından çocuklara, orman ve ağaçların önemini anlatmak, doğaya ve çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük Okulu bahçesine meyve fidanları dikildi. Açıklamada, bu tür uygulamaların, çocukların doğayı daha yakından tanımaları, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği konusunda bilinçlenmelerini sağlayacağı kaydedildi.

Etkinlik kapsamında Tarımsal Araştırma Müdürlüğü, öğrencilere yönelik tarım, toprak sevgisi ve üretimin önemini anlattı.

Açıklamada, bu tür etkinliklerin, genç nesillerin doğaya olan sevgi ve saygısını artırarak, gelecekteki çevre sorunlarıyla daha etkin bir şekilde mücadele etmelerine yardımcı olacağı belirtildi.

