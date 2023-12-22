Aksa Süper Lig ve 1. Lig 14. Hafta programı

SÜPER LİG
DÜN
Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 4
Çetinkaya-Yenicami: 2 – 2
Lefke-ChinaB.G.Gücü: 0 – 3
Y.Dumlupınar-M.Karşıyaka: 2 – 2
BUGÜN
14.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi (Kerem Eran)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-PeraL.G.Birliği (Ali Özer)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Doğan T.Birliği (Zekai Töre)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-MağusaT.Gücü (Şakir Azizoğlu)
BİRİNCİ LİG
23 Aralık 2023, Cumartesi
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Dem’sCons.Çanakkale (Emre Öztaşlı)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-M.HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Girne H.Evi (Mehmet Sezener)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Mormenekşe (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-M.Değirmenlik (Mustafa Öztugay)
24 Aralık 2023, Pazar
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Binatlı (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı BafÜ.Yurdu-Hamitköy (Ferhat Tuna)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Düzkaya (Hüseyin Eyyüpler)
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