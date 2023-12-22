Esentepe, Erenköy deplasmanında galip

Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği Büyük Bayanlar 11. Hafta kapanış maçı Perşembe akşamı Erenköy de Karpaz Gate Marina ile Esentepe arasında oynandı. Zirveyi yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf Esentepe oldu.
Esentepe deplasmanda elde ettiği bu galibiyetle 11. haftayı 25 puanla 3. sırada tamamladı. KGM aldığı mağlubiyetle 21 puanla 4. sırada kaldı. 11. Haftayı 19 puanla 5. sırada tamamlayan Vakıflar bayanları oldu.
12. HAFTA MÜSABAKA PROGRAMI
KKTC Voleybol Federasyonu Liglerinde 12. hafta müsabaka programına 7 karşılaşma ile devam edilecek. Büyükler kategorisi ve U16 Kızlar Yarı Final Serisi ikinci karşılaşmaları tamamlanacak olan 12. Hafta Programında oynanacak müsabakalar şöyle:
25 ARALIK PAZARTESİ
Büyük Bayanlar
Esentepe-DAÜ Saat 19.00 Girne
26 ARALIK SALI
Büyük Bayanlar
UKÜ-MSA Saat 18.00 Atatürk Spor Salonu
KK-GMBÇS Saat 19.30 Atatürk Spor Salonu
Büyük Erkekler
DAÜ-KGM Saat 19.00 LMPS
GMBÇS-Vakıflar Saat 19.30 ARENA
29 ARALIK CUMA
U16 Kız Yarı Final Sersi 2. Maç
MGSK-DAÜ Saat 18.30 ARENA
KK-GMBÇS Saat 18.30 Atatürk Spor Salonu
Büyük Bayanlarda 11. Hafta Sonunda Puan Durumu
1. GMBÇS 28 PUAN
2. DAÜ 27 PUAN
3. Esentepe 25 PUAN
4. KGM 21 PUAN
5. Vakıflar 19 PUAN
6. MSA 6 PUAN
7. KK 4 PUAN
8.UKÜ 3 PUAN
Büyük Erkeklerde Puan Durumu
1. DAÜ 19 PUAN
2. GMBÇS 14 PUAN
3. Vakıflar 8 PUAN
4. KGM 1 PUAN
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