Esentepe, Erenköy deplasmanında galip

Voleybol Büyük Bayanlar Ligi’nde Esentepe konuk olduğu Karpaz Gate Marina’yı 3 – 0 mağlup ederek 11. haftayı 25 puanla 3. sırada tamamladı

Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği Büyük Bayanlar 11. Hafta kapanış maçı Perşembe akşamı Erenköy de Karpaz Gate Marina ile Esentepe arasında oynandı. Zirveyi yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrılan taraf Esentepe oldu.

Esentepe deplasmanda elde ettiği bu galibiyetle 11. haftayı 25 puanla 3. sırada tamamladı. KGM aldığı mağlubiyetle 21 puanla 4. sırada kaldı. 11. Haftayı 19 puanla 5. sırada tamamlayan Vakıflar bayanları oldu.

12. HAFTA MÜSABAKA PROGRAMI

KKTC Voleybol Federasyonu Liglerinde 12. hafta müsabaka programına 7 karşılaşma ile devam edilecek. Büyükler kategorisi ve U16 Kızlar Yarı Final Serisi ikinci karşılaşmaları tamamlanacak olan 12. Hafta Programında oynanacak müsabakalar şöyle:

25 ARALIK PAZARTESİ

Büyük Bayanlar

Esentepe-DAÜ Saat 19.00 Girne

26 ARALIK SALI

Büyük Bayanlar

UKÜ-MSA Saat 18.00 Atatürk Spor Salonu

KK-GMBÇS Saat 19.30 Atatürk Spor Salonu

Büyük Erkekler

DAÜ-KGM Saat 19.00 LMPS

GMBÇS-Vakıflar Saat 19.30 ARENA

29 ARALIK CUMA

U16 Kız Yarı Final Sersi 2. Maç

MGSK-DAÜ Saat 18.30 ARENA

KK-GMBÇS Saat 18.30 Atatürk Spor Salonu

Büyük Bayanlarda 11. Hafta Sonunda Puan Durumu

1. GMBÇS 28 PUAN

2. DAÜ 27 PUAN

3. Esentepe 25 PUAN

4. KGM 21 PUAN

5. Vakıflar 19 PUAN

6. MSA 6 PUAN

7. KK 4 PUAN

8.UKÜ 3 PUAN

Büyük Erkeklerde Puan Durumu

1. DAÜ 19 PUAN

2. GMBÇS 14 PUAN

3. Vakıflar 8 PUAN

4. KGM 1 PUAN

