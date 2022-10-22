Yenicami’ye, Cihangir freni

Süper Lig’de haftaya lider başlayan Yenicami konuk ettiği namağlup takımlardan Cihangir karşısında gol bulamayarak sahadan 0 – 0’lık skorla ayrılarak liderliğini averajla MTG’ye kaptırdı

: Lefkoşa Atatürk Stadı: Serkan Şimşek, İbrahim Katmer, Yusuf Atlar: Ercan, Mehmet Göktaş(Emirhan), Yasin(Boran), Yakup, Kaan, Koray, Fikret(Cenker), Fırat(Asrın), Mehmet Çavuş, Hascan, Sylla(Ali Bayır).: Mehmet, Nurettin, Selçuk, Mikail, Erol, Hakan, Muhittin, Sercan, Ali, Babacar(Tacettin), Yankı(Berhan).Aksa Süper Ligin 5. Haftasının önemli mücadelesinde haftaya lider başlayan Yenicami konuk ettiği Cihangir karşı karşıya geldi. Her iki takımında çabalarının sonuçsuz kaldığı karşılaşma 0 – 0 tamamlandı.Karşılaşmaya her iki takımda istekli başlarken pozisyon üretmekte zorlandılar.Dk. 14 Cihangir atağında Yenicami yarı sahasının sağ kanattında topla buluşan Yankı hızla Yenicami ceza sahasına girdi. Yankı’nın ortaya kestiği topa Babacar ayağını uzattı ancak top biraz süratli olduğu için dokunamadı.Dk. 25 Yenicami atağında Kaan'ın sol kanattan getirerek ortasında arka direkte iyi yükselen Sylla kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak top yan direğe vurarak oyuna döndü.Dk.39 Cihangir atağında Sercan’ın pasıyla Yenicami ceza sahasına giren Yankı müsait pozisyonda vurmayarak, açısını daraltarak şutunda top yandan auta gitti.İlk devre 0 -0 tamamlandı.İkinci devreye baskılı başlayan Yenicami oldu ancak ilk pozisyonu Cihangir buldu.Dk. 50 Muhittin’in pasıyla Yenicami defansının arkasında topla buluşan Babacar müsait pozisyonda topu üstten auta attı.Dk. 51 Bu kez Yenicami atağında Cihangir ceza sahası içinde topla buluşan Sylla’nın şutunda top direkten döndü.Dk. 53 Yenicami’nin sağ kanattan gelişen atağında Koray’ın ortasında Hascan’ın şutunda bu kez kaleci Mehmet Yeşil gole izin vermedi.Dk. 82 Cihangir atağında Mikail’in ortasında Yenicami defansından seken topla buluşan Hakan Karacaoğlan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunda kaleci Ercan topu ayaklarıyla çıkardı.Dk. 85 Yenicami’nin kullandığı kornerde Cihangir defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Fırat’ın şutunda kaleci Mehmet topu parmaklarının ucuyla çıkardı.Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabası gol getirmeyince maç 0 – 0 tamamlandı.Bu sonuçla Yenicami averajla liderliği Mağusa Türk Gücü’ne kaptırdı.