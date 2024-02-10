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AKSA liglerinde 18. Hafta günün sonuçları

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AKSA liglerinde 18. Hafta günün sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
DÜN
Çetinkaya – Pera L. G. Birliği: 1 – 1
BUGÜN
Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 3 – 0
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 1 – 2
Yeniboğaziçi – Yenicami: 0 – 2  
Cihangir – A. Yeşilova : 3 – 1
Lefke – Türk Ocağı. 3 – 0
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 1 – 1
Miracle Karşıyaka – Mesarya: 4 – 0  

AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
M. Değirmenlik – Gönyeli: 2 – 0
Hamitköy – Yalova : 2 – 2
11 Şubat Pazar( Saat14.00)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Esentepe (Ferhat Tuna)
M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi (Burak Mandıralı)
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Lapta (Abdullah Genç)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Mormenekşe (Kerem Eran)
Necip Halil Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu (Fehim Dayı)
M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale (Osman Özpaşa)
 
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