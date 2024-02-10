AKSA liglerinde 18. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
DÜN
Çetinkaya – Pera L. G. Birliği: 1 – 1
BUGÜN
Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 3 – 0
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 1 – 2
Yeniboğaziçi – Yenicami: 0 – 2
Cihangir – A. Yeşilova : 3 – 1
Lefke – Türk Ocağı. 3 – 0
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 1 – 1
Miracle Karşıyaka – Mesarya: 4 – 0
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
M. Değirmenlik – Gönyeli: 2 – 0
Hamitköy – Yalova : 2 – 2
11 Şubat Pazar( Saat14.00)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Esentepe (Ferhat Tuna)
M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi (Burak Mandıralı)
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Lapta (Abdullah Genç)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Mormenekşe (Kerem Eran)
Necip Halil Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu (Fehim Dayı)
M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale (Osman Özpaşa)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.