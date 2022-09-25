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Aksa Liglerinde 1. Hafta maç sonuçları:

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Aksa Liglerinde 1. Hafta maç sonuçları:

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-MağusaT.Gücü:   2 – 3

Yonpaş Dumlupınar-Cihangir: 0 – 0

Göçmenköy-Çetinkaya:          2 – 1 
M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: 2 – 0

Hamitköy-K.Kaymaklı:          2 – 2
MeritA.Yeşilova-Gönyeli:      3 – 2
Mesarya-Lefke:                    1 – 0

26 EYLÜL 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)

AKSA 1.LİG
 

Esentepe-Girne Halk Evi:       3 – 1 

Dörtyol-Yalova :                     1 – 5
Pera Gençler B.-Yeniboğaziçi:1 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Maraş: 1 – 2

Binatlı-Lapta                          2 – 1
Mormenekşe-Düzkaya:         1 – 2
Yenierenköy-İncirli:                1 - 3 
Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu: 2 – 2

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