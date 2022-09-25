Aksa Liglerinde 1. Hafta maç sonuçları:

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-MağusaT.Gücü: 2 – 3
Yonpaş Dumlupınar-Cihangir: 0 – 0
Göçmenköy-Çetinkaya: 2 – 1
M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: 2 – 0
Hamitköy-K.Kaymaklı: 2 – 2
MeritA.Yeşilova-Gönyeli: 3 – 2
Mesarya-Lefke: 1 – 0
26 EYLÜL 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
Esentepe-Girne Halk Evi: 3 – 1
Dörtyol-Yalova : 1 – 5
Pera Gençler B.-Yeniboğaziçi:1 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Maraş: 1 – 2
Binatlı-Lapta 2 – 1
Mormenekşe-Düzkaya: 1 – 2
Yenierenköy-İncirli: 1 - 3
Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu: 2 – 2