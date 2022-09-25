Hamitköy kaçtı, Kaymaklı yakaladı

Aksa Süper Ligin iki Lefkoşa takımı olan Hamitköy ile K.Kaymaklı’nın Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’ndaki mücadeelsinde Hamitköy 2 kez öne geçmesin e karşın K.Kaymaklı beraberliği sağlamayı başardı

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Canaloğlu, Yusuf Atlar

Hamitköy: Tolga,Derviş, Emmanuel, İbrahim Güler,Mehmet Koyuncu, Mert, Osman, Ömer, Sercan,Serhat,Toykan

Küçük Kaymaklı: Raif, Felix, Emre, İbrahim Kaba, Sena,Ahmet Hatay, Mehmet Kaygısız, Arda Kortay, Mehmet Öztürk, Hasan Evren, Tuğrul

Goller: Dk. 4 ve 58 Emmanuel(Hamitköy), Dk. 25 Felix ve Dk. 64 Yağış (K.Kaymaklı)



Süper Ligin ilk haftasında Hamitköy ile Küçük Kaymaklı, ilk devresi düşük tempolu, ikinci devresi hareketli geçen maçta 2 – 2 berabere kaldılar.

Hamitköylüler zaman zaman hakem Ferhat Tuna ve yardımcısı Halil Canaloğlu’nun kararlarına itirazlarda bulundular.

4.Dk: Hamitköy’deToykan’ın kullandığı köşe atışında topu alan Mehmet Koyuncu’nun soldan ortasında Emmanuel kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 K.Kaymaklı

21.Dk: K.Kaymaklı atağında Arda’nın pasında sol kanatta topla buluşan Felix çaprazdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermeyerek topu kornere çeldi. 25.Dk: K.Kaymaklı atağında Ahmet Hatay’ın derinlemesine attığı ara pasa hareketlenen Felix sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 K.Kaymaklı

40.Dk: Hamitköy atağında Serhat sağdan topu ceza alanına ortaladı. Toykan bu topa dönerek vurdu ancak köşeye giden topu kaleci Raif iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

İkinci devrede daha hareketli bir oyun oynandı.

50.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın sol çaprazdan plasesinde kaleci Raif gole izin vermedi.

58.Dk Hamitköy’de soldan kazanılan frikiği Toykan ceza alanına ortaladı ve arka direkte Emmanuel kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 K.Kaymaklı

64.Dk: K.Kaymaklı atağında Felix sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Yağış kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-2 K.Kaymaklı

