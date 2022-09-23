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Aksa Liglerinde 1. Hafta maç programı ve sonuçlar

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Aksa Liglerinde 1. Hafta maç programı ve sonuçlar

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-MağusaT.Gücü: 2 – 3

Yonpaş Dumlupınar-Cihangir: 0 – 0

24 EYLÜL 2022, CUMARTESİ
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Çetinkaya (Şakir Azizoğlu)
16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)

25 EYLÜL 2022, PAZAR
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı (Ferhat Tuna)
16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli (İsmail Ercan)
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke (Tufan Çerçioğlu)

26 EYLÜL 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)

AKSA 1.LİG
Esentepe-Girne Halk Evi: 3 – 1 

24 EYLÜL 2022, CUMARTESİ
16.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yalova (Kerem Eran)
16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Yeniboğaziçi (Ali Özer)
16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Maraş (Zekai Töre)

25 EYLÜL 2022, PAZAR
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)
16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Serkan Şimşek)
16.30 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli (Hakan Ünal)
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu (Emre Öztaşlı)

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