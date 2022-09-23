Miracle Değirmenlik kulübü As Başkanı Ebru Törehan da takımdaki herkese adı ve soyadının yazılı olduğu boy havlusu ve yüz havlusu hediye ederken, konuyla ilgili teknik direktör Mehmet Bolkan “İnanırım ki bugünü hiçbir oyuncum ve Antrenör arkadaşlarım unutmayacaktır. Demek ki istenirse mental olarak da profesyonel olabilirmişiz”

Aksa Süper Lige geçtiğimiz sezon yükselen ve hedefini zirve olarak belirleyen Miracle Değirmenlik takımında moraller yüksek.

2022 – 2023 Futbol Sezonu ilk haftasında Miracle Değirmenlik, Sadık Cemil Stadında 24 Eylül Cumartesi günü Saat 16:30’da Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek. Şampiyonluk hedefinde olacak olan 2 takımın mücadelesi öncesinde Miracle Değirmenlik, Lefkoşa Merit Otel’de kampa girdi.

ASBAŞKAN EBRU TÖREHAN’DAN FUTBOLCULARA HEDİYE

Öte yandan Miracle Değirmenlik kulübü As Başkanımız Ebru Törehan da takımdaki herkese adı ve soyadının yazılı olduğu boy havlusu ve yüz havlusu hediye ederken, moraller daha da yükseldi.

Miracle Değirmenlik teknik direktörü Mehmet Bolkan, bu ince düşünceyle ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

33 yıllık futbol antrenörlüğümdeilk kez bugün çok ince düşünülmüş bir hediye aldım ben, teknik kadrom ve oyuncularım. Miracle Değirmenlik kulübü As Başkanımız Ebru Törehan herkese Adı Soyadı yazılı boy havlusu ve yüz havlusu hediye etti. Bir Arsenal belgeselinde böyle bir hediye gördüğünü ve aynısını yapmak istediğini bunun için de herkese hediye vermek istediğini söyledi. Herhalde böylesi ince bir davranış Amatör futbolcumuz içinde kocaman bir teşekkür ü hak eder. Tekrardan Teşekkürler Ebru Törehan ve Başkanımız Hakan Törehan. İnanırım ki bugünü hiçbir oyuncum ve Antrenör arkadaşlarım unutmayacaktır. Demek ki istenirse Mental olarak da Profesyonel olabilirmişiz.

