Aksa Ligleri 29. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0 – 2
Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: 2 – 5
Gönyeli – Hamitköy: 1 – 2
Çetinkaya – Y. Dumlupınar: 4 – 3
Mağusa T. Gücü – Yenicami: 4 – 0
Lefke – Cihangir : 1 – 0
K. Kaymaklı – Mesarya: 1 – 2
AKSA BİRİNCİ LİG
Esentepe – Düzkaya: 0 – 0
Girne Halk Evi – Dörtyol: 4 – 0
İncirli – Pera L. G. Birliği: 3 – 3
Baf Ülkü Yurdu – M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 2
Lapta – Yeniboğaziçi: 1 – 0
Ünimar Maraş – Binatlı: 2 – 2
Yalova – Yenierenköy: 4 – 1
Mormenekşe – M. Karşıyaka: 5 – 0
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