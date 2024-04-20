Geçitkale evinin beyi

Play-out hattındaki Geçitkale konuk ettiği play-out hattının hemen üstündeki Düzkaya’yı Yekta ve İrfan’ın attığı gollerle 2 – 0 mağlup ederek play-out hattı dışına çıkma adına umutlandı

Geçitkale StadıHakan Ünal, Halil Erdem Canaloğlu, Yalçın KabacıklıCengiz, Mehmet, Burçin, Hasan, Andreas, Emre, Hüseyin Özbilen(Hüseyin Yeşilbaş), Hicabi, Yekta, Cemil(Derviş), İrfan.Ali Karal, Salih(Hüseyin), Ali Tüfekçi, Uğur, Bayram, Mehmet, Serkan(Eren), Berke(Fikret), Emre, Önder(Ümit), Erhan(Erdem)Dk. 36 Yekta, Dk. 50 İrfan (Geçitkale)Aksa 1. Ligin 28. Haftasının zorlu maçlarından olan Geçitkale ile Düzkaya arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Geçitkale oldu.Düzkaya’nın iyi başladığı maçta Geçitkale ilk devrede bulduğu gol sonrasında daha çok pozisyon taraf oldu ve karşılaşmayı da 2 – 0 kazandı.Dk. 13 Düzkaya'nın kazandığı köşe atışında Önder Zeyin'in ortasında Mehmet Kuşcu iyi yükselerek kafa vuruşunda kaleci Cengiz topu köşeden kornere çeldi.Dk. 29 Geçitkale'nin sağ kanattan gelişen atağında topla birlikte Düzkaya ceza alanına girerek son çizgiye inerek geriye kestiği topa İrfan'dan önce defans ayak koydu.Dk. 36 Sağ kanattan gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Hasan hızla Düzkaya ceza alanına girerek yerden yaptığı ortada defanstan seken topla buluşan Yekta yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0Dk. 42 Düzkaya'nın geliştirdiği atakta Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Önder önünü boşaltarak şutunda kaleci Cengiz uzanarak köşede topu kontrol etti.Dk. 50 Geçitkale defansından Mehmet Çavuş'un uzun gönderdiği topa hareketlenen İrfan Düzkaya defansından sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaparak topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0Dk. 57 Yine Geçitkale defansının uzaklaştırdığı topa hareketlenen İrfan, Düzkaya defansından seken topla buluşarak Düzkaya ceza sahasına kadar giderek şutunda kaleci Ali topu ayaklarıyla çıkardı.Dk. 64 Geçitkale'nin geliştirdiği atakta Düzkaya ceza alanı üzerinde topla buluşan Hüseyin önünü boşaltarak şutunda kaleci Ali uçarak topu kornere çeldi.Dk. 85 Geçitkale'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Hicabi'nin ortasında İrfan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Geçitkale’nin 2 – 0 üstünlüğünde tamamlandı ve Geçitkale puanını 31 yaparak play-out hattından çıkma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı