banner762
banner753
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
14 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
43 0
 
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
258 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
12 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
202 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
14 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
85 0
banner661
banner726

AKSA Futbol liglerinde 14. hafta günün sonuçları

banner476

banner714
AKSA Futbol liglerinde 14. hafta günün sonuçları
banner721
AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı –Doğan T.Birliği: 1 – 3
Binatlı – Gönyeli,                   0 – 1   
Girne Halk Evi – Cihangir,     1 – 5
K. Kaymaklı –Y.Dumlupınar   0 – 0
Mesarya – Merit a. Yeşilova  1 – 1
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener
Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Zekai Töre
AKSA BİRİNCİ LİG
Mormenekşe – Yeni Boğaziçi 0 – 0
Çetinkaya – Bostancı Bağcıl,  0 – 0
İncirli – SFC Dörtyol                0 – 3
M.Değirmenlik– Esentepe      3 – 3
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Maraş – Karşıyaka, Halil Kartal Stadı, Tufan Çerçioğlu
Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, Ömer Doğru
Yalova – China Bazaar GG, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Görneç, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.