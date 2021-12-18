AKSA Futbol liglerinde 14. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı –Doğan T.Birliği: 1 – 3
Binatlı – Gönyeli, 0 – 1
Girne Halk Evi – Cihangir, 1 – 5
K. Kaymaklı –Y.Dumlupınar 0 – 0
Mesarya – Merit a. Yeşilova 1 – 1
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener
Yenicami – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 16 Ağustos Stadı, Zekai Töre
AKSA BİRİNCİ LİG
Mormenekşe – Yeni Boğaziçi 0 – 0
Çetinkaya – Bostancı Bağcıl, 0 – 0
İncirli – SFC Dörtyol 0 – 3
M.Değirmenlik– Esentepe 3 – 3
19 Aralık Pazar, Saat 14:00
Maraş – Karşıyaka, Halil Kartal Stadı, Tufan Çerçioğlu
Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, Ömer Doğru
Yalova – China Bazaar GG, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Görneç, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
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