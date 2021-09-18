AKSA futbol liglerinde 1. Hafta günün sonuçları

Aksa Süper Lig 1. Hafta
Doğan Türk Birliği – Cihangir: 1-2
Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova 1-1
Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar: 0 - 1
Gönyeli – Türk Ocağı: 1-0
Binatlı – Hamitköy : 0-2
YARIN
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu
Girne Halk Evi – Göçmenköy
Mesarya – Lefke
Aksa Birinci Lig 1. Hafta
Esentepe – Mormenekşe 1-1
Yalova – Düzkaya 2-0
L. Gençler Birliği – Görneç 2-1
İncirli –Gençlik Gücü 1-0
Yarın
Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl
Çetinkaya – Dörtyol
Maraş – Çanakkale
Miracle Değirmenlik – Karşıyaka