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AKSA futbol liglerinde 1. Hafta günün sonuçları

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AKSA futbol liglerinde 1. Hafta günün sonuçları
 
Aksa Süper Lig 1. Hafta
 
Doğan Türk Birliği – Cihangir:                     1-2
Yenicami – Merit Alsancak Yeşilova            1-1
Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar: 0 - 1
Gönyeli – Türk Ocağı:                                 1-0
Binatlı – Hamitköy :                                     0-2
YARIN
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu
Girne Halk Evi – Göçmenköy
Mesarya – Lefke
 
Aksa Birinci Lig 1. Hafta
Esentepe – Mormenekşe                 1-1
Yalova – Düzkaya                            2-0
L. Gençler Birliği – Görneç              2-1
İncirli –Gençlik Gücü                       1-0
Yarın
Yeniboğaziçi – Bostancı Bağcıl
Çetinkaya – Dörtyol
Maraş – Çanakkale
Miracle Değirmenlik – Karşıyaka
 
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