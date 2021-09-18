banner583
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
7 0
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
8 0
 
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
135 0
Okul yeni ama eksik çok
Okul yeni ama eksik çok
64 0
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
18 0
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
9 0
40 0
banner661

Adana Demirspor siftah yaptı

banner476

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Bu skorla Adana ekibi ligdeki ilk galibiyetini alırken Karadeniz ekibinin 3 puan hasreti ise sürdü

banner666
Adana Demirspor siftah yaptı

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Adana Demirspor, 33. dakikada Mario Balotelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Böylece Adana ekibinin yıldız transferi Mario Balotelli, Süper Lig'deki ilk golünü attı.

39. dakikada Matias Vargas ile bir gol daha bulan Adana ekibi, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Konuk Çaykur Rizespor, 53. dakikada Fernando Boldrin ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Adana Demir, 66'da Birkir Bjarnason ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla Adana ekibi, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

Bu sezon henüz galip gelemeyen ve kötü gidişata bu hafta da "dur" diyemeyen Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.