Adana Demirspor siftah yaptı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Bu skorla Adana ekibi ligdeki ilk galibiyetini alırken Karadeniz ekibinin 3 puan hasreti ise sürdü

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Adana Demirspor, 33. dakikada Mario Balotelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Böylece Adana ekibinin yıldız transferi Mario Balotelli, Süper Lig'deki ilk golünü attı.

39. dakikada Matias Vargas ile bir gol daha bulan Adana ekibi, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Konuk Çaykur Rizespor, 53. dakikada Fernando Boldrin ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Adana Demir, 66'da Birkir Bjarnason ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu skorla Adana ekibi, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

Bu sezon henüz galip gelemeyen ve kötü gidişata bu hafta da "dur" diyemeyen Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.