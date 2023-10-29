Aksa Futbol Ligleri 6. Hafta sonuçları

SÜPER LİG 6.HAFTA
Lefke – Göçmenköy: 0 – 1
Türk Ocağı – Mesarya: 2 – 4
Cihangir – PeraL.G.Birliği: 3 – 1
Yeniboğaziçi – Doğan T.Birliği: 0 – 4
ChinaB.G.Gücü – MağusaT.Gücü: 1 – 5
M.Karşıyaka – Yenicami: 1 – 5
Y.Dumlupınar – A.Yeşilova: 3 – 0
30 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – K.Kaymaklı (Kerem Eran)
BİRİNCİ LİG 6.HAFTA
Düzkaya – Mormenekşe: 2 – 2
M.Değirmenlik – Girne H.Evi: 3 – 0
Ünimar Maraş – Esentepe: 0 – 1
Hamitköy – D.C.Çanakkale: 0 – 0
Geçitkale – Yalova: 2 – 1
BafÜ.Yurdu – Gönyeli: 2 – 1
Ozanköy – Lapta: 2 – 2
M.H.Yılmazköy – Binatlı: 1 – 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.