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Aksa Futbol Ligleri 6. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 6. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG 6.HAFTA
Lefke – Göçmenköy: 0 – 1
Türk Ocağı – Mesarya: 2 – 4
Cihangir – PeraL.G.Birliği: 3 – 1
Yeniboğaziçi – Doğan T.Birliği: 0 – 4
ChinaB.G.Gücü – MağusaT.Gücü: 1 – 5
M.Karşıyaka – Yenicami: 1 – 5
Y.Dumlupınar – A.Yeşilova: 3 – 0
30 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – K.Kaymaklı (Kerem Eran)
 
BİRİNCİ LİG 6.HAFTA
Düzkaya – Mormenekşe: 2 – 2
M.Değirmenlik – Girne H.Evi: 3 – 0
Ünimar Maraş – Esentepe: 0 – 1
Hamitköy – D.C.Çanakkale: 0 – 0 
Geçitkale – Yalova: 2 – 1
BafÜ.Yurdu – Gönyeli: 2 – 1
Ozanköy – Lapta: 2 – 2
M.H.Yılmazköy – Binatlı: 1 – 1
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