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Çağaloğlu ailesi çınarını kaybetti

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Çağaloğlu ailesi çınarını kaybetti
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Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli'nin büyük ailelerinden olan Çağaloğlu ailesinin çınarı, sevilen, yardımsever insan Suzan Çağaloğlu bugün vefat etti.
Çağaloğlu'nun cenazesi yarın Gönyeli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında  Gönyeli Mezarlığı'nda defnedilecek. 
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