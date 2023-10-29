Çağaloğlu ailesi çınarını kaybetti

Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli'nin büyük ailelerinden olan Çağaloğlu ailesinin çınarı, sevilen, yardımsever insan Suzan Çağaloğlu bugün vefat etti.

Çağaloğlu'nun cenazesi yarın Gönyeli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı'nda defnedilecek.