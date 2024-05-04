Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

SÜPER LİG
BUGÜN
Yenicami-Mağusa T.Gücü: 1 – 1
Türk Ocağı-C.B.Gençlik Gücü: 1 – 7
K.Kaymaklı-Cihangir : 1 – 0
A.Yeşilova-Pera L.G.Birliği : 1 – 1
Lefke-Karşıyaka : 2 – 0
Mesarya-Yeniboğaziçi: 4 – 1
Saat: 20.00 Göçmenköy-Doğan T.Birliği
1.LİG
5 MAYIS 2024, PAZAR
16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-M.H.Yılmazköy (Utku Hamamcıoğlu)
16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Binatlı (Şakir Azizoğlu)
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Mormenekşe (Turgay Misk)
16.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Hamitköy (Evren Karademir)
16.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Geçitkale (Emre Öztaşlı)
16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-D.C.Çanakkale (Ali Özer)
16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Düzkaya (Mustafa Öztugay)
16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-M.Değirmenlik (Mehmet Sezener)
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