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Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta sonuçları
Aksa Süper Lig 28. Hafta sonuçları

MağusaT.Gücü-Cihangir :1 – 1 
Girne H.Evi-Gönyeli:    2 – 4
Binatlı-Doğan T.Birliği:          1 – 2
Yenicami-Hamitköy:     8 – 3
Türk Ocağı-BafÜ.Yurdu 1 – 0
Lefke-MeritA.Yeşilova 1 – 0
K.Kaymaklı-Göçmenköy 1 – 1
Mesarya-Y.Dumlupınar:  1 – 0
 
AKSA 1. Lig 28. Hafta sonuçları

Çetinkaya-Esentepe:     4 – 1
M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi: 1 – 5  
Maraş-Bostancı Bağcıl :         3 – 1
Yalova-Çanakkale:       5 – 1
Mormenekşe-Görneç:    1 – 0
G.Birliği-SFC Dörtyol: 4 – 0
İncirli-Karşıyaka:          0 – 2
Düzkaya-ChinaB.G.Gücü: 0 – 1
 
 
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