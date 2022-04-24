Pozitif vakaların çoğunluğu Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.967 olup, 69 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 42 kişisi Lefkoşa, 10 kişisi Girne, 11 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi ise İskele, Bölgesi'ndendir.

24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529

Toplam Vaka Sayısı: 92.996

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.464

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :