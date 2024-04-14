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Aksa Futbol Ligleri 27.Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 27.Hafta sonuçları
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Aksa Süper Lig
Yenicami-Göçmenköy: 0 – 1
Mağusa T.Gücü-Mesarya : 4 – 0
A.Yeşilova-Çetinkaya:1 – 5
Pera L.G.Birliği-K.Kaymaklı : 0 – 2
Doğan T.Birliği-Türk Ocağı: 4 – 0
Cihangir-T.H.Dumlupınar: 2 – 0
C.B.Gençlik Gücü-Karşıyaka: 3 – 4
 
Aksa 1.Lig
Mormenekşe-Gönyeli: 2 – 3
Girne H.Evi-Esentepe:0 – 0
Yalova-Ozanköy: 2 – 1
D.C.Çanakkale-Lapta:  1 – 0
Binatlı-Baf Ü.Yurdu: 4 – 4
M.H.Yılmazköy-Ü.Maraş: 3 – 0
Hamitköy-Geçitkale: 2 – 1
Düzkaya-M.Değirmenlik: 0 – 1
 
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