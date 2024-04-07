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Musmer Kadınlar ÜniLig’de Şampiyon DAÜ

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Musmer Kadınlar ÜniLig’de Şampiyon DAÜ
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Musmer Kadınlar UniLig final serisi ikinci maçında Girne Amerikan Üniversitesi’ni mağlup etmeyi başaran Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), seride durumu 2-0’a getirerek mutlu sona ulaşan takım oldu.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 61-49’luk skorla yendi. Bugün oynanan serinin ikinci maçını da bu kez 72-47 kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi, şampiyonluğu göğüslemeyi başardı.
Maçın en değerli oyuncusu ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Zeynep Tan oldu.
 
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