Musmer Kadınlar ÜniLig’de Şampiyon DAÜ

Musmer Kadınlar UniLig final serisi ikinci maçında Girne Amerikan Üniversitesi’ni mağlup etmeyi başaran Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), seride durumu 2-0’a getirerek mutlu sona ulaşan takım oldu.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi rakibi Girne Amerikan Üniversitesi’ni 61-49’luk skorla yendi. Bugün oynanan serinin ikinci maçını da bu kez 72-47 kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi, şampiyonluğu göğüslemeyi başardı.

Maçın en değerli oyuncusu ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Zeynep Tan oldu.

