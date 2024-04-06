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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta günün sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Mesarya – Yenicami: 1 - 3
Türk Ocağı – Pera L. Gençler Birliği: 0 – 3
Lefke – Doğan Türk Birliği: 1 – 0
Çetinkaya – C. Bazaar Gençlik Gücü: 1 – 0
7 Nisan Pazar, Saat 16:00
Göçmenköy – Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı (Ali Özer)
Karşıyaka – Cihangir, Şengül Törehan Stadı (Mustafa Öztuğay)
8 Nisan Pazartesi, Saat 16:00
Dumlupınar – Yeniboğaziçi, Dr Fazıl Küçük Stadı(Hakan Ünal)
Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü, Şehit Hüseyin Ruso Stadı (Turgay Misk)
AKSA 1. LİG
BUGÜN
Lapta – Mormenekşe: 1 – 5
Baf Ülkü Yurdu – Çanakkale: 1 – 2
U. Maraş – Binatlı: 2 – 0
Değirmenlik – Hamitköy: 2 – 0
7 Nisan Pazar, Saat 15:00
Gönyeli – Girne Halk Evi, Gönyeli Stadı (İsmail Ercan)
Esentepe – Yalova, Erdal Barut Stadı (Tufan Çerçioğlu)
Geçitkale – Yılmazköy, Geçitkale Stadı (Fehim Dayı)
Ozanköy – Düzkaya, Mustafa Özkayım Stadı (Ferhat Tuna)
 
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