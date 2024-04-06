Yıldızlarımızdan bir çifte galibiyet daha

Türkiye Yıldızlar Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları 2. gününde Yıldızlarımız galibiyet serisine devam etti.

Kızlarda Grup BIrinciligini büyük ölçüde etkileyecek müsabakada Yıldız Kızlarımız olağanüstü bir mücadele örneği sergileyerek güçlü rakibi Mersin İhtisas Takımını 3-1 mağlup ederek 5 puanla Grup Birinciliğini devam ettirdi. Müsabaka setlerini 25-21,20-25,25-23 ve 25-21 lük set sonuçları ile 3-1 kaznanan takımımız Yarı Final yolunda buyuk bir avantaj yakaladı. Kızlarımız yarın oynanacak olan Osmaniye Bahçe GB kulübünü mağlup etmesi halinde Grup Birincisi olarak Yarı Finale yükselecek.

Yıldız Erkeklerimiz Kayseri Elit Takımını 3-0 mağlup ederek 2. galibiyetini elde ederek 6 puanla grub birinciliğini devam ettirdi. Müsabakanın setlerinin 25-7 ,29-27 ve 25-10 luk skorlarla kazanan Takımımız Yarı Final kapısını araladı Erkek Takımımız yarın oynanacak olan Tarsus FÇ Takımını mağlup ettiği takdir de 9 puanla Grup Birincisi olarak Yarı Finale yükselecek.

