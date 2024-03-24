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Aksa Futbol Ligleri 24. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 24. Hafta sonuçları
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Süper Lig
China Bazaar Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 1 – 1
Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova: 1 – 0   
Mesarya – Göçmenköy: 1 – 2
Türk Ocağı – Yenicami,: 0 – 3
Lefke – Mağusa Türk Gücü: 0 – 2
Karşıyaka – Doğan Türk Birliği: 0 – 3
Dumlupınar – Pera L. Gençler Birliği: 2 – 4
25 MART PAZARTESİ, SAAT 18:00
Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran
 
Birinci Lig
Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi: 1 – 2
Lapta – Yalova: 2 – 3
Maraş – Mormenekşe: 0 – 0  
Geçitkale – Çanakkale: 0 – 3
Ozanköy – Hamitköy: 1 – 2
Düzkaya – Yılmazköy: 1 – 0
Gönyeli – Esentepe: 1 – 2
Değirmenlik – Binatlı: 2 – 0
 
 
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