Girne Üniversitesi, yaralı öğrencileri için seferber oldu

Girne’de dün meydana gelen ve 22 yaşındaki Girne Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Cihan Yüksel’in hayatını kaybettiği kazada yaralanan Girne Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın tedavileri sürüyor.

Kazadan hemen sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’nın Yakın Doğu Oluşumu yönetiminin inisiyatifiyle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

Girne Üniversitesi öğrencilerinin kazada yaralandıkları haberini alır almaz Yakın Doğu Oluşumu'nun adeta seferber olduğu ve 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın tedavilerinin başarıyla sürdürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği öğrenildi.

Yakın Doğu Oluşumu'nun yöneticileri, doktorları, hemşireleri ve tüm sağlık ekiplerinin söz konusu iki öğrencinin yanı başlarında olduğu, Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.