banner913
banner932
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
35 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
28 0
 
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
62 0
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
21 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
72 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
22 0
"Biz +1 farklıyız"
25 0
banner1012

Girne Üniversitesi, yaralı öğrencileri için seferber oldu

banner1020

banner974
Girne Üniversitesi, yaralı öğrencileri için seferber oldu
banner971

Girne’de dün meydana gelen ve 22 yaşındaki Girne Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Cihan Yüksel’in hayatını kaybettiği kazada yaralanan Girne Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın tedavileri sürüyor.
Kazadan hemen sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’nın Yakın Doğu Oluşumu yönetiminin inisiyatifiyle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.
Girne Üniversitesi öğrencilerinin kazada yaralandıkları haberini alır almaz Yakın Doğu Oluşumu'nun adeta seferber olduğu ve 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın tedavilerinin başarıyla sürdürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği öğrenildi.
Yakın Doğu Oluşumu'nun yöneticileri, doktorları, hemşireleri ve tüm sağlık ekiplerinin söz konusu iki öğrencinin yanı başlarında olduğu, Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.