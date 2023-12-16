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Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 13. Hafta günün sonuçları
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Süper Lig 13.Hafta
16 ARALIK 2023, CUMARTESİ
Yenicami-A.Yeşilova: 0 – 2
PeraL.G.Birliği-Mesarya: 3 – 2
Yeniboğaziçi-Türk Ocağı 4 – 3
M.Karşıyaka-Çetinkaya: 2 – 3
17 ARALIK 2023, PAZAR
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-Göçmenköy (Turgay Misk)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Lefke (Zekai Töre)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü-Y.Dumlupınar (Kerem Eran)
 
Birinci Lig 13.Hafta
16 ARALIK 2023, CUMARTESİ
Girne H.Evi-Yalova: 0 – 4
Dem’sCons.Çanakkale-Gönyeli: 2 – 0
M.HacıaliYılmazköy-BafÜ.Yurdu: 1 – 0
M.Değirmenlik-Ozanköy: 4 – 1
17 ARALIK 2023, PAZAR
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Esentepe (Ali Özer)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Ünimar Maraş (Abdullah Genç)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Geçitkale (Evren Karademir)
 
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