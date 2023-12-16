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Gençler, Mesarya’yı eli boş gönderdi

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Süper Lig’de play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada Gençler Birliği konuk ettiği Mesarya karşısında ilk devreyi 1-0 geride bitirmesine karşın 3 – 2 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almış oldu

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Gençler, Mesarya’yı eli boş gönderdi
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Stat: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Mehmet Ekşici
L.Gençler Birliği: Hasan Hüseyin, Osman, İsmet, Galip, Berk, Mehmetali, Gabriel, Peter, Eray, Sertan( Ahmet) Bülent (Abdulaziz).
Mesarya: Ercan, Yusuf, Çağlar(Eren), Mert, Okan, Tacettin(Ahmet Can),  Abdullah (Emrecan), Salahi(Mehmetali), Mustafa Yaşinses, Felipe, Lukman
Goller: Dk. 47 Mert (K.K), Dk. 60 İsmet ve Dk 80 Eray (Pen.) (Gençler Birliği), Dk. 36 Felipe (Pen), Dk. 61 Yusuf (Mesarya)
 

Aksa Süper Ligin 13. Haftasında play-out hattındaki iki takım Pera L. Gençler Birliği ile Mesarya’nın İskele’deki mücadelesinde galip gelen taraf 3 -2’lik skorla ev sahibi Gençler Birliği oldu.
Karşılaşma orta saha mücadelesinde başladı.
Dk. 36 Mesarya atağında topla buluşan Mustafa Yaşinses ceza sahası içinde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Felipe topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.
Bu dakikadan sonra Gençler Birliği gol için yüklense de aradığı golü bulamadı ve ilk devre 1- 0 Mesarya üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye Abdülaziz’i oyuna alarak atak başlayan ev sahibi aradığı golü de buldu.
Dk. 47 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Peter'in pasıyla defans arkasında topla buluşan Abdüllaziz kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı kaleciyi geçen topu çizgiden çıkarmaya çalışan Mert Ateş topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1
Dk.60 Gençler Birliği'nin kullandığı köşe atışında defanstan seken topa ceza yayı üzerinde sahip olan İsmet güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1
Dk. 61 Mesarya'nın kazandığı serbest vuruşta yaklaşık 30 metreden Yusuf'un şutunda top 90 denilen noktadan ağlarla buluştu. 2-2
Dk. 80 Gençler Birliği atağında sol kanattan topla Mesarya ceza alanına giren Abdülaziz defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Eray golü atarak skoru 3-2 yaptı.
Dk. 87 Gençler Birliği'nin kullandığı serbest vuruşta Eray'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Gençler Birliği 3 – Mesarya 2 şeklinde tamamlandı.
Bu sonucun ardından Gençler Birliği puanını 13 yaparken, Mesarya 12 puanda kaldı.
 
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