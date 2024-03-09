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Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
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Aksa Futbol Ligleri 12. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 12. Hafta günün sonuçları
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Aksa Süper Lig
DÜN
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Pera L Gençler Birliği: 1 – 5
BUGÜN
Çetinkaya – Yeniboğaziçi: 4 – 1
Küçük Kaymaklı – Mesarya: 0 – 2
Lefke – Alsancak Yeşilova: 1 – 1
10 MART PAZAR, SAAT 14:00
Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı (Ferhat Tuna)
Cihangir – Doğan Türk Birliği, Cihangir Stadı (Utku Hamamcıoğlu)
Dumlupınar – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı (Mustafa Öztuğay)
Karşıyaka – Mağusa Türk Gücü, Şengül Törehan Stadı (Evren Karademir)
 
Aksa Birinci Lig
BUGÜN
Düzkaya – Çanakkale: 2 – 1
Lapta – Gönyeli: 0 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Esentepe: 0 – 1
Maraş – Yalova: 1 – 1
Geçitkale – Girne Halk Evi: 5 – 1
10 MART PAZAR, SAAT 14:00
Hamitköy – Binatlı, Esat Erdoğmuş Stadı(Şakir Azizoğlu)
Ozanköy – Yılmazköy, Mustafa Özkayım Stadı(Hakan Ünal)
Değirmenlik – Mormenekşe, Gaziköy Şenol Stadı (Kerem Eran)
 
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